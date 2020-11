[EIGA] “Kimetsu no Yaiba Mugen Ressha-hen” la quinta más taquillera en Japón

TOKIO.- Una producción audiovisual inspirada en el trabajo de la mangaka Gotōge Koyoharu sigue logrando cifras asombrosas a menos de treinta días de su estreno en el archipielágo japonés.

Se trata de “Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen” que ha recaudado más de 20 mil millones de yenes (unos 200 millones de dólares) en sus primeros 24 días en las salas cinematográficas. Superó la cifra antes que “Sen to Chihiro no Kamikakushi – 千と千尋の神隠し”, (El viaje de Chihiro) de Studio Ghibli que tardó 59 días.

De esta manera, gracias a sus más de 15 millones de entradas vendidas, desde su estreno el pasado 16 de octubre, ingresa al TOP 5 de las películas más taquilleras en Japón.

“El viaje de Chihiro” lidera el ranking con una recaudación de 30,8 mil millones de yenes seguida de “Titanic” con 26,2 mil millones de yenes, “Frozen” con 25,5 mil millones de yenes, “Your Name” con 25 mil millones de yenes y “Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen” con 20,4 mil millones de yenes.

TRAMA

“Kimetsu no Yaiba” es una serie de manga creada por la artista Gotōge Koyoharu que fue publicada en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, entre el 15 de febrero de 2016 al 18 de mayo de 2020; con un total de 205 capítulos en 23 volúmenes.

La trama de la serie conocida también como Demon Slayer, se desarrolla durante la Era Taisho cuenta la historia de Tanjiro Kamado, quien busca vengar la muerte de su familia quienes fueron asesinados por un demonio.

También lucha por encontrar la cura para su hermana menor quien fue convertida en un demonio.

TRAILER



EL DATO

La primera temporada del anime “Kimetsu No Yaiba” empezó a transmitirse en abril del año pasado. Contó con veintiséis capítulos. El tema musical “Gurenge” interpretado por LiSA cuenta con gran popularidad en Japón.

