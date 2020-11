[SEITEKIDŌINENREI] jóvenes solicitan modificar la edad de consentimiento sexual

TOKIO.- Un grupo de estudiantes universitarios presentaron una petición a las autoridades para modificar la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales en el archipiélago nipón.

Se trata de Your Voice Matters quienes solicitan se fije en los 16 años el limite y se deje sin efecto los 13 años que estipula el Código Penal vigente.

Los jóvenes iniciaron una campaña de recolección de firmas en internet logrando más de 40 mil que fueron adjuntadas en la solicitud que entregaron a la Oficina de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia.

TEXTO DE LA CAMPAÑA

“La edad de consentimiento en Japón es 13 años. La edad de consentimiento se refiere a la edad mínima a la que se considera que una persona es capaz de dar su consentimiento para actos sexuales. ¿Crees que un adolescente de 13 años es capaz de conocer las consecuencias de las actividades sexuales y decir sí o no?

Si un adolescente de 13 años fuera violado, se le exigiría legalmente que demuestre la violencia y las amenazas que recibió y cómo la rechazó, lo cual es demasiado para un adolescente. Japón ha recibido recomendaciones de la sociedad internacional, para aumentar la edad porque es muy baja en comparación con otros países, sin embargo, la edad que se promulgó hace más de 100 años sigue siendo la misma.

Cuando tenía 13 años, no sabía nada sobre el consentimiento sexual. Nadie, incluida la escuela, me dijo que tenía la edad suficiente para dar mi consentimiento sexual. Los problemas que veo aquí no es solo que la edad sea demasiado baja, sino que la mayoría de los adolescentes en Japón no aprenden cuántos años deben ser legalmente responsables de sus actos sexuales y qué es el consentimiento sexual en primer lugar. Es nuestra responsabilidad proteger a los adolescentes inocentes que merecen justicia.

Exigimos al Ministerio de Justicia que aumente la edad de consentimiento. Ayúdenos con la petición para proteger la adolescencia adolescente”.

EL DATO

En el Japón una persona que sostenga relaciones con una de 13 años será detenida por estupro, pero si la víctima tiene más de 13 deberá probar que las relaciones sexuales se llevaron de forma violenta.

