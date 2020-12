[SANMITSU] elegida la palabra más popular del 2020

TOKIO.- Una frase relacionada al nuevo coronavirus fue elegida la más popular del año en el 2020-Nen yūkyan shingo ryūkōgotaishō 「2020年ユーキャン新語·流行語大賞」 (palabra más popular /palabra nueva del año) del territorio japonés.

Se trata de Sanmitsu 「 3密」, la estrategia de las “Tres C” resultado de la mezcla de enfoque científico, flexibilidad y sentido común aplicada por el gobierno nipón para continuar con el desarrollo de la vida social y económica en medio de la pandemia

La regla de oro para convivir con el nuevo coronavirus consiste en evitar:

Espacios Cerrados

Lugares Concurridos

Entornos de Contacto cercano

La editorial Jiyukokuminsha dio a conocer a inicios de noviembre la lista de 30 candidatos entre las cuales se elegirían a las 10 más populares de este año.

Casi el 50% de las candidatas estaban relacionadas con la pandemia del nuevo coronavirus que viene afectando al mundo entero.

GANADORES:

NENKAN TAISHO 年間大賞 (Gran Premio Anual):

San Mitsu (Mittsu no Mittsu)「3密(三つの密)」

Estrategia gubernamental para combatir contagios del nuevo coronavirus evitando las “tres mitsu”: no permanecer en espacios cerrados (mippei), lugares abarrotados (misshū) o ensituaciones con distancias cortas (missetsu). Se le conoce como las “tres C” por las palabras en inglés closed spaces, crowded places y close-contact settings.

TOP 10

Ai no fujichaku /dai 4-ji hanryū būmu 「愛の不時着/第4次韓流ブーム」

Relacionada a la exitosa serie melodramática surcoreana que se emite por la plataforma Netflix titulada “Sarangui bulsichak” (Aterrizaje de emergencia en tu corazón) que narra la historia de un amor entre miembros de las élites del sur y del norte. Titulada en japonés como “Ai no fujichaku”, se le considerada parte de la “cuarta ola coreana” que ha llegado al archipiélago.

Atsumori 「あつ森」

Videojuego de simulación de Nintendo que se comercializa desde marzo de 2020, luego de la declaración del estado de emergencia por el nuevo coronavirus donde las autoridades invocaron a la población a quedase en casa. El juego Atsumare: Dōbutsu no Mori (Animal Crossing: New Horizons) se convirtió en una alternativa para no salir.

Abenomasuku「アベノマスク」

La escasez de mascarillas obligó a la administración del entonces primer ministro Abe Shinzō a ejecutar una política de distribución de millones de mascarillas elaboradas en tela a la población. Recibieron el nombre de “Abenomask”.

Amabie 「アマビエ」

Un yōkai (ente sobrenatural) cuya leyenda afirma que surgió del mar en el siglo XIX. Se cree que tiene eficacia en la lucha contra las enfermedades infecciosas.

Onrai ◯◯ 「オンライン◯◯」

La pandemia modificó el estilo de vida en las relaciones sociales. Muchos servicios en línea se popularizaron en el país no solo para trabajo a distancia sino también en atenciones médicas, reuniones de amigos y visitas familiares.

Kimetsu no jaiba「鬼滅の刃」

El manga Kimetsu no Jaiba de Gotōge Koyoharu es todo un fenómeno social en Japón. Tras su popularidad en revistas y televisión se suma el filme estrenado en octubre que ya bate récords de taquilla.

GoTo kyanpēn 「GoToキャンペーン」

El gobierno lanzó diferentes campañas “GoTo” con el objetivo de impulsar la industria de los servicios afectada por la pandemia del COVID-19.

Sorokyanpu「ソロキャンプ」

Las “acampadas en solitario” se convirtieron en una alternativa para disfrutar de la naturaleza en tiempos de pandemia.

Fuwa-chan「フワちゃん」

La popular youtuber Fuwa Haruka conocida como Fuwa-chan.

Estuvieron nominadas

Atarashī seikatsu yōshiki/ nyūnōmaru 「新しい生活様式/ニューノーマル」

Término relacionado a la pandemia del nuevo coronavirus los japoneses que hace mención al nuevo estilo de vida para combatir las infecciones. El uso de la mascarilla y el teletrabajo ya forman parte de la nueva normalidad en el país.

Ūbāītsu 「ウーバーイーツ」

La empresa de reparto de comida Uber Eats ha ganado gran popularidad en el país tras las recomendaciones del gobierno a la población de permanecer en casa. Ahora es común ver a ciclistas o motociclistas transitar por las calles llevando mochilas en forma de cubo en sus espaldas.

AI Koe 「AI超え」

El juvenil jugador de shōgi (ajedrez japonés) Fujii Sōta continuó ganado títulos. Su talento y habilidad de juego lo califican como “mejor que una inteligencia artificial”.

Essensharuwākā 「エッセンシャルワーカー」

Relacionado a los “trabajadores esenciales”, es decir, aquellos que no pueden realizar sus labores de forma remota en tiempos de pandemia como los empleados del sector salud, supermercados o quienes recogen los residuos.

O uchi jikan/ suteihōmu 「おうち時間/ステイホーム」

Al declarar el estado de emergencia por COVID-19, el gobierno invocó a la población a quedarse en casa. Ello motivó a las personas a crear nuevas formas para pasar el ouchi jikan (tiempo en casa).

Kao gei/ ongaeshi 「顔芸/恩返し」

Con la transmisión de la serie televisiva Hanzawa Naoki por TBS, se popularizaron las expresiones faciales exageradas y parecidas a las del teatro kabuki de los protagonistas, conocidas como kaogei para obtener un mayor efecto dramático.

Kagopaku 「カゴパク」

Con la suspensión de entrega de bolsas plásticas gratuitas en julio pasado, muchos supermercados denunciaron que clientes se llevaban las estas de compra. La expresión es resultado de la combinación de palabras kago (cesta) y pakuru, un coloquialismo que significa “robar”.

Kurasutā 「クラスター」

Término relacionado a los focos de infecciones de nuevo coronavirus. El gobierno incrementó su monitoreo para combatir contagios.

Kōsui 「香水」

El título de un tema musical del cantautor Eito lanzado en abril del año pasado pero que en el 2020 alcanzó popularidad en la aplicación TikTok.

Jishuku keisatsu「自粛警察」

Con la declaración de la pandemia por COVID-19, las autoridades solicitaron a la población un jishuku (autocontrol) evitando salir si no era absolutamente necesario. Además solicitó a los establecimientos comerciales que suspendan sus operaciones por un tiempo determinado. Al no Algunos ciudadanos se autoproclamaron keisatsu (policías) para llamar la atención a quienes no llevaban mascarilla, cuestionando a los conductores con placas de rodaje de otras jurisdicciones y cuestionando a los establecimientos que permanecían abiertos.

Zoom bae「Zoom映え」

Con el popularización del teletrabajo, quienes utilizan la videoconferencia como medio de comunicación apelan a fondos atractivos y maquillajes especiales. La nueva expresión es resultado de la combinación del servicio con el verbo haeru, que significa “tener buen aspecto o lucir bien”.

Sōgō-teki, fukan-teki「総合的、俯瞰的」

El nuevo primer ministro Suga Yoshihide fue criticado por rechazar la designación de seis candidatos del Consejo Científico de Japón. El mandatario no explicó la razón justificando su decisión en la necesidad de garantizar que las actividades de la entidad son sōgōteki (globales) y fukanteki (panorámicas).

Sōsharudisutansu「ソーシャルディスタンス」

El “distanciamiento social” es una expresión que describe el espacio necesario entre las personas para evitar las “tres C” y prevenir contraer el COVID-19 mientras se participa en actividades que se desarrollan en entornos sociales.

Terewāku/ wākēshon「テレワーク/ワーケーション」

El “teletrabajo” se ha convertido en una nueva forma de vida para los oficinistas que cumplir con sus responsabilidades desde casa u otros lugares diferentes a su centro laboral. Por su parte, las “trabacaciones” fueron promovidas por las autoridades junto a las grandes empresas, como alternativa para mantener activa a la industria mientras los empleados disfrutan del entorno de zonas vacacionales.

Toki o modosou (peko pa)「時を戻そう(ぺこぱ)」

La frase “Volvamos atrás en el tiempo” utilizada por el comediante Shōinji Taiyū, integrante del dúo Pekopa, para retomar el hilo de la conversación cuando su compañero, Shūpei, expresaba algo sin sentido.

NiziU (nijū)「NiziU(ニジュー)」

Agrupación musical femenina nipona que difunde el k-pop. La selección de sus integrantes se realizó tras rigurosas audiciones con candidatas de Japón y Corea del Sur. El productor es J. Y. Park, creador de bandas muy populares como Twice o 2PM.

Nōkō sesshoku-sha「濃厚接触者」

Los “contactos cercanos” son aquellas personas que han compartido tiempo considerable con infectadas del nuevo coronavirus.

BLM (BlackLivesMatter) undō「BLM(BlackLivesMatter)運動」

El movimiento estadounidense Black Lives Matter alcanzó notoriedad en Japón tras la muerte del afroamericano George Floyd, provocada por la policía en Mineápolis.

PCR kensa「PCR検査」

Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para detectar si una persona se encuentra infectada con el nuevo coronavirus.

Ma~a nē ~(boru juku)(ぼる塾「まぁねぇ~(ぼる塾)」

Popular coletilla que utilizan las integrantes de la agrupación femenina de comediantes Boru-juku que puede traducirse como “Bueno, tienes razón”.

