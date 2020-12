[NAIKI] campaña contra el racismo y acoso en las escuelas niponas

TOKIO.- La filial nipona de una multinacional estadounidense dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de implementos deportivos lanzó una singular campaña que ha generado adeptos y detractores .

Se trata de Nike Japón que inició la difusión de un vídeo contra el racismo y el acoso donde presenta a deportistas birraciales y de otras minorías en el archipiélago nipón.

“Keep Moving: Yourself, the Future” (Sigue Moviéndote: Tú, el Futuro”) que se difunde a través de las redes sociales que presenta a varias adolescentes víctimas de acoso en la escuela por su raza u otras diferencias, pero que finalmente encuentran confianza a través de su destreza en el deporte.

“Una historia basada en la experiencia de la vida real del deportista. A través del deporte, tres futbolistas superan los sufrimientos y conflictos cotidianos y siguen moviendo su futuro. No puedes detenernos”, refiere en la presentación del video Nike Japan.

Las reacciones no se hicieron esperar. Para algunos NIKE exagera la escala de discriminación argumentando que es injusto señalar solo a Japón. Para otros, que refleja la realidad que existe en todo el país.

En su sitio web oficial, destaca que cree en la naturaleza transformadora de los deportes. “Creemos que los deportes tienen el poder de presentar cómo sería un mundo mejor, uniendo a las personas y fomentando acciones en sus comunidades”, refieren.

