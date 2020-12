[GOTU TORABERU] extenderán programa de promoción turística

TOKIO.- La administración del primer ministro Suga Yoshihide aprobó extender su programa de promoción turística destinada a afrontar la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus.

En rueda de prenda, el ministro de turismo, Akaba Kazuyoshi, precisó que la campaña “Go To Travel” (Go To トラベル) continuará desarrollándose hasta junio de 2021.

Del mismo modo, el funcionario reveló que también considerará reducir los descuentos en etapas hacia el final del programa para frenar la caída esperada en la demanda turística.

“Incluiremos la ampliación del programa en un paquete de estímulo que se aprobará próximamente. Estamos discutiendo los detalles de la extensión con la premisa de que se implementarán medidas exhaustivas de prevención del coronavirus”, expresó.

¿EN QUÉ CONSISTE?

La campaña “Go To Travel” (Go To トラベル) se inició el pasado 22 de julio y viene siendo ejecutada conjuntamente por el gobierno e importantes agencias de viajes.

Ofrece descuentos en los pasajes, hospedajes, consumo es restaurantes, compras de recuerdos y paquetes turísticos en todo el territorio nipón.

En una primera etapa (hasta el 30 de septiembre) se ofreció a los viajeros un descuento del 35% en sus gastos de viaje.

En la segunda etapa (válida hasta el 31 de enero de 2021), los viajeros podrán beneficiarse además del 35% de descuento en sus gastos de viaje, un descuento adicional del 15%, es decir, solo pagarán el 50% del costo total.

Los descuentos se aplican exclusivamente a viajes nacionales y cuentan con un límite establecido. Por ejemplo, en viajes de un día de duración, el gasto máximo elegible es de 10.000 yenes mientras que para viajes nocturnos y viajes más largos, el monto se duplica.

“Go To Travel” (Go To トラベル) maneja un presupuesto de 1.35 billones de yenes.

EL DATO

Tokio, Osaka y Hokkaido fueron excluidas de la campaña hasta mediados de diciembre debido al incremento en el número de nuevos positivos de COVID-19.

