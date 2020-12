[KYO WA NAN NO HI] Hashōfū kessei ryōhō no hi

TOKIO.- Hoy viernes 4 de diciembre se celebra el “Hashōfū kessei ryōhō no hi「国際障害者デー」 (Día de la sueroterapia)” en el archipiélago nipón.

En 1890 (Meiji 23) el bacteriólogo nipón Kitasato Shibasaburo (1853-1931) junto al médico y bacteriólogo alemán Emil von Behreing anunciaron el descubrimiento de la terapia con suero para el tétanos y la difteria.

Ambos fueron los descubridores de la antitoxina del tétano al inyectar el suero sanguíneo de un animal infectado a otro generando la inmunidad a la enfermedad en el segundo.

Esta experiencia la aplicaron para el tratamiento a los seres humanos. Elaboraron sueros con anticuerpos para inyectar a los pacientes con el objetivo de neutralizar la toxinas que ingresaron al cuerpo.

Hoy en día la sueroterapia es el principal método terapeútico que activa la capacidad de autocuración del organismo al fortalecer el sistema inmunológico y favorecer la eliminación de toxinas a través de las vías fisiológicas de eliminación.

SOBRE KITASATO

Nacido en la ciudad de Okuni (Kumamoto) es conocido como el padre de la bacterología japonesa. Fue el fundador y primer director del Instituto Privado de Enfermedades Infecciosas (actualmente el Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Tokio) y fundador de la Escuela Infantil Dobushigaoka (actualmente el Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Tokio).

También fue fundador del Instituto Kitasato, la Facultad de Medicina de la Universidad de Keio y la Asociacíón Médica del Japón.

En 1894 descubrió y aisló el bacilo de la peste bubónica en Hong Kong a partir de material obtenido de enfermos fallecidos por la epidemia que asolara ese año en la colonia británica.

Publicó el descubrimiento en The Lancet con el título “The bacillus of bubonic plague” pero fue el bacteriólogo franco-suizo Alexandre Yersin a quien se le atribuyó el hallazgo. Hoy se conoce a la enterobacteria como Yersinia pestis.

En 1901, Kitasato postuló junto a Emil von Behring, para el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el desarrollo del suero antidiftérico que ambos concretaran en 1890 pero solo el alemán se llevó la distinción.

Falleció en 1931 de una hemorragia intracraneal en su residencia en Tokio.

EL DATO

En 1921, Kitasato fundó, junto con varios científicos médicos, la Corporación Sekisen Ken-onki (hoy Terumo Corporation) con la objetivo de fabricar el termómetro clínico más confiable posible. Hoy es una de las empresas líderes del mundo en fabricación de instrumental médico.

© Noticias Nippon