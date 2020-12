[KYO WA NAN NO HI] Día de apertura de los grandes almacenes

TOKIO.- Hoy domingo 20 de diciembre se celebra el “Día de apertura de los grandes almacenes ” en el archipiélago nipón.

En 1904 (Meiji 37) en el barrio tokiota de Nihonbashi inició operaciones Mitsui Kurefuten 「三井呉服店」como el primer formato de tiendas por departamentos en el país. Posteriormente cambió de nombre a Mitsukoshi Kurefuten「三越呉服店」.

Estaba ubicada en un edificio de dos pisos que conservaba el estilo antiguo de los comerciantes japoneses.

El nombre “Mitsukoshi” 「三越」proviene de “Mitsui” 「三井」de la familia Mitsui y del fundador “Echigoya” 「越後屋」.

De otro lado, el nombre de Hyakkaten「百貨店」(grandes almacenes) deriva del hecho que es una tienda que ofrece una variedad de productos.

En el país se creó la palabra depāto 「デパート」una abreviatura de las palabras inglesas departamente store 「デパートメントストア」(tiendas por departamento).

La tienda principal Mitsukoshi ubicada en Nihonbashi que se completó en 1935 (Showa 10), ha sido designada como Kuni no jūyō bunkazai ni shitei「国の重要文化財に指定」(propiedad cultural de importancia nacional).

EL DATO

En la actualidad, los grandes almacenes japoneses “Mitsukoshi” son operados por Mitsukoshi Isetan Co., Ltd., una subsidiaria de Mitsukoshi Isetan Holdings Co., Ltd.

