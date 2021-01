[KINKYUJITAISENGEN] Kumamoto emite declaración de emergencia

TOKIO.- Una prefectura ubicada en la región de Kyushu emitió su propia declaración de emergencia por el incremento de casos del nuevo coronavirus.

Se trata de Kumamoto que en la última semana ha duplicado el número de contagios de COVID-19.

“La prefectura de Kumamoto no fue incluida dentro de las 7 en las que el gobierno emitió una declaración de emergencia. (…) conversé con el ministro Nishimura y le expresé mi pedido para que seamos incluidos porque estamos experimentando una situación preocupante pero me manifestó que todavía no estamos en Fase 4 porque todavía existe disponibilidad de camas de hospitales”, manifestó el gobernador Kabashima Ikuo.

Del mismo modo, la máxima autoridad destacó que la tasa de uso de camas UCI ya superó el 30% y de mantenerse la tendencia de contagios en cualquier momento alcanzarán la Fase 4.

“Teniendo en cuenta que la prefectura de Fukuoka es nuestra vecina y existe mucho tráfico de ciudadanos entre ambas jurisdicciones hemos decidido emitir nuestra propia declaración de emergencia”, expresó.

KINKYUJITAISENGEN

Fecha: Del 14 de enero al 7 de febrero

Objetivos:

NEGOCIOS

Solicitud de reducción del horario comercial hasta las 8 de la noche en todos los restaurantes.

Venta de bebidas alcohólicas entre las 11 de la mañana y 7 de la noche.

Se encuentran fuera de la solicitud los negocios que comercializan artículos necesarios para la vida y salud.

Otorgarán un bono de 40 mil yenes diarios a los establecimientos que acepten la solicitud.

POBLACIÓN:

Evitar salidas no esenciales luego de las 8 de la noche.

Restricción de realización de eventos

Promoción del teletrabajo

Promoción del trabajo escalonado.

EL DATO

El gobernador Kabashima invocó a la población a cooperar evitar una mayor propagación de la infección y evitar un colapso médico.

© Noticias Nippon