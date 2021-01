[COVID-19] ampliarán emergencia sanitaria en Japón

TOKIO.- La administración del primer ministro Suga Yoshihide ultima detalles para extender la declaración de emergencia por el nuevo coronavirus en el archipiélago nipón.

Citando fuentes gubernamentales, medios de prensa coinciden en señalar que la medida se extenderá hasta el 7 de marzo en al menos ocho de las once prefecturas en donde se encuentra vigente.

Del mismo modo, refieren que si bien la situación hospitalaria ha mejorado se optará por mantener el KINKYUJITAISENGEN en Tokio, Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Aichi y Gifu.

El criterio para mantener la emergencia se basa en que el número de infectados por 100.000 habitantes continúa siendo elevado pese a que la tasa de ocupación hospitalaria ha mejorado.

Además evalúan incluir a Okinawa que viene experimentando un preocupante incremento de nuevos infectados en las islas remotas de la sureña prefectura.

El anuncio de la ampliación de la emergencia se realizaría el martes próximo.

EL DATO

En Japón no existe confinamiento obligatorio durante la declaración de emergencia y el gobierno solo puede invocar a la población a evitar salidas no esenciales y solicitar a los bares y restaurantes a recortar sus horarios de atención. No hay sanción para quienes ignoren las recomendaciones.

© Noticias Nippon