[SHISEIDO MEN] nuevo partner oficial del FC Barcelona

TOKIO.- Una prestigiosa firma cosmética nipona suscribió un acuerdo de patrocinio con uno de los principales clubes de fútbol del mundo.

Se trata de Shiseido Company, Ltd, que se convertirá hasta diciembre de 2022 en el Official men’s skincare and makeup partner del FC Barcelona español.

A través de un comunicado, SHISEIDO destaca que esta nueva alianza tendrá al jugador Sergi Roberto como embajador de su marca SHISEIDO MEN.

Como parte del acuerdo, el Barça y SHISEIDO trabajarán en la coproducción de contenidos centrados en el estilo de vida de los integrantes de su plantilla entre los que se encuentra el argentino Lionel Messi.

Los formatos y contenidos digitales se difundirán a través de los canales sociales del club catalán.

Además, firma nipona podrá utilizar la imagen de los jugadores para la creación de material promocional y diferentes campañas de marketing, entre otros.

“SHISEIDO MEN marcará una nueva etapa con la renovación total de su línea de tratamiento y maquillaje masculinos de alta calidad y rendimiento, respaldado por años de investigación científica de Shiseido en la piel del hombre. En este momento, estamos encantados de anunciar esta alianza con el FC Barcelona y Sergi Roberto, que fortalecerá el valor y la sinergia hacia nuestros productos y consumidores”, destaca Yukisaka Ryota el chief brand officer de Shiseido.

También agrega que “SHISEIDO MEN representa un hombre que disfruta al máximo de la vida involucrándose con los demás con una actitud positiva, y que ofrece soluciones óptimas de tratamiento para su piel y la de quienes le rodean.”

SHISEIDO MEN renovará todos sus productos y los venderá a partir del 21 de marzo.

“Como resultado de los últimos resultados de la investigación sobre la piel masculina realizada por Shiseido, nuestra receta se renovará para mejorar la función de mantener una piel sana”, refieren.

Por su parte, el jugador Sergi Roberto destacó que la colaboración con SHISEIDO MEN encaja muy bien con sus hábitos.

“Espero poder compartir mi estilo de vida con personas de todo el mundo logrando un impacto positivo con el trato a los demás”, expresó.

EL DATO

Shiseido se convierte en el quinto partner japonés con el que cuenta el FC Barcelona, sumándose a Rakuten, Konami, Canon Medical y Nichiban.

