[COVID-19] JAL recortará en 90 % la contratación de nuevos graduados

TOKIO.- Una importante corporación aérea nipona recortará en un 90 % la contratación de nuevos graduados para el año fiscal 2022 debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Se trata de Japan Airlines Co. Que a través de un comunicado precisó que el grupo solo contratará a 200 nuevos graduados y renunciará a la contratación de asistentes de cabina para su principal aerolínea.

Del mismo modo, destacan que mantendrán invariable su política de contratación de pilotos y personas con discapacidades.

“Hemos reducido nuestros vuelos internacionales en un 80 %. Es difícil predecir cuándo se podrá contener la pandemia por el nuevo coronavirus”, refieren.

EL DATO

ANA Holdings Inc., empresa matriz de All Nippon Airways Co., también anunció que por la misma razón solo contratará a 200 nuevos graduados para el año fiscal 2022. Anualmente contrataba a unos 3.000.

© Noticias Nippon