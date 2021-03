[ENTĀTEIMENTO] Bui Shikkusu anuncia disolución

TOKIO.- Johnny & Associates anunció la disolución de una de sus populares agrupaciones musicales tras 25 años de actividades profesionales en el archipiélago nipón.

Se trata de Bui Shikkusu (V6) cuyos integrantes han decidido continuar sus carreras artísticas de manera independiente.

“Comenzamos a discutir profundamente sobre nuestro futuro en la primavera de 2019. Después de muchas discusiones hemos tomado una decisión que de repente les sorprenderá y entristecerá. Es muy importante, así que se lo diremos con nuestras propias palabras.V6 se disolverá el 1 de noviembre de 2021”, refieren.

También invocan a sus seguidores que respeten su decisión.

“No es algo negativo, nos corresponde seguir creciendo y dar el siguiente paso. Ahora con la pandemia del nuevo coronavirus eñ mundo vive situaciones muy difíciles. Nosotros V6, seguiremos esforzándonos para aumentar las sonrisas. Por último, pero no menos importante, gracias por amar a V6. Gracias”, concluyen.

EL DATO

Bui Shikkusu (V6) es una banda integrada por Sakamoto Masayuki, Nagano Hiroshi, Inohara Yoshihiko, Morita Go, Miyake Ken y Okada Junichi que debutó el 1 de noviembre de 1995 con “Music for the People” , tema oficial de la Copa del Mundo de Voleibol Japón 1995.

© Noticias Nippon