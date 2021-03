[TOKYO 2020] Japón descarta uso de vacunas chinas

TOKIO.- Los atletas japoneses que participarán en los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 no se vacunarán con las vacunas contra el nuevo coronavirus ofrecidas por el gobierno chino.

“Los deportistas japoneses no serán elegibles porque Japón no ha aprobado el uso de las vacunas chinas (…) no tenemos conocimiento de alguna empresa china que haya solicitado su aprobación”, precisó a la prensa la ministra encargada de los Juegos Olímpicos, Marukawa Tamayo.

La alta funcionaria consideró que la decisión de vacunar a los atletas depende exclusivamente de los países donde se haya aprobado su uso.

En la víspera, el presidente del Comité Olímpico Internacional , Thomas Bach, anunció que China ofreció vacunas contra el nuevo coronavirus para facilitar la organización de los pospuestos Juegos de verano de Tokyo 2020 y los Juegos de invierno de Pekin 2022.

EL DATO

Los Juegos Olímpicos de Tokyo están programados para celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto.

© Noticias Nippon