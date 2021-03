[ENTĀTEIMENTO] Arashi y Queen ganadores del Disco de Oro del Japón

TOKIO.- La Asociación de la Industria Discográfica de Japón otorgó el máximo galardón a una popular agrupación musical que en diciembre de 2020 suspendió sus actividades profesionales.

Se trata de ARASHI que por segundo año consecutivo el JAPAN GOLD DISC AWARD (Disco de Oro del Japón) y el séptimo en su carrera.

Además fueron elegidos los Artistas del Año porque la agrupación vendió la mayor cantidad de discos compactos, vídeos y descargas en internet.

Por su parte, la banda de rock británica Queen recibió el premio al Artista Internacional del Año por tercera vez consecutiva.

GANADORES DE LA 35 EDICIÓN

ARTISTA DEL AÑO

Japón: ARASHI

Occidente: Queen

MEJOR ARTISTA DEL ASIA

BTS

MEJOR ARTISTA ENKA /KAYOKYOKU

Hikawa Kiyoshi

NUEVO ARTISTA DEL AÑO

Japón: SixTONES

Occidente: Jawsh 685

Asia: TOMORROW X TOGETHER

MEJORES 5 NUEVOS ARTISTAS DEL JAPÓN

JO1

SixTONES

Snow Man

NiziU

YOASOBI

MEJORES NUEVOS ARTISTAS DE OCCIDENTE

Surfaces

Jawsh 685

DaBaby

MEJORES NUEVOS ARTISTAS DE ASIA

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

MEJOR NUEVO ARTISTA DE ENKA /KAYOKYOKU

Futami Soichi

ALBUM DEL AÑO

Japón: “STRAY SHEEP” – Yonezu Kenshi

Occidente: “Chromatica” – Lady Gaga

Asia: “MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~” – BTS

MEJORES ALBUMES DEL JAPÓN

“This is Arashi” – Arashi

“L&” – King & Prince

“CEREMONY” – King Gnu

“Strawberry Prince” – Sutoburi

“STRAY SHEEP” – Yonezu Kenshi

MEJORES ALBUMES DE OCCIDENTE

“Folklore” – Taylor Swift

“McCartney III” – Paul McCartney

“Chromatica” – Lady Gaga

MEJORES ALBUMES DEL ASIA

“24H” – SEVENTEEN

“MAP OF THE SOUL : 7” – BTS

“MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~'” – BTS

MEJOR ALBUM CLÁSICO DEL AÑO

“John Williams Live in Vienna” – John Williams

MEJOR ALBUM INSTRUMENTAL DEL AÑO

“Bluesman” – Matsumoto Takahiro

MEJOR ALBUM JAZZ DEL AÑO

“MISIA SOUL JAZZ BEST 2020” – MISIA

MEJOR ALBUM BANDA SONORA DEL AÑO

“FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack”

MEJOR ALBUM ANIMACIÓN DEL AÑO

“Touken Ranbu -ONLINE- Gagakushu to Monogatari -Anata to Watashi to-” – V.A.

MEJOR ALBUM DE MÚSICA TRADICIONAL JAPONESA DEL AÑO

“Ginei 2020 Nendo (Dai 56 Kai) Columbia Zenkoku Ginei Concour Kadai Gin” – Nippon Columbia Ginei Ongaku Kai

MEJOR ALBUM CONCEPTO DEL AÑO

“ROMANCE” – Miyamoto Hiroji

SENCILLO DEL AÑO

“Imitation Rain / D.D.” – SixTONES vs Snow Man

“D.D. / Imitation Rain” – Snow Man vs SixTONES

MEJORES SENCILLOS

“Kite” – Arashi

“Shitsuren, Arigato” – AKB48

“D.D. / Imitation Rain” – Snow Man vs SixTONES

“KISSIN’ MY LIPS / Stories” – Snow Man

“Shiawase no Hogoshoku” – Nogizaka46

MEJOR VIDEO MUSICAL DEL AÑO

Japón: ”ARASHI Anniversary Tour 5×20″ Arashi (Japanese)

Occidente: ”Steel Wheels Live” – The Rolling Stones

Asia: ”BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ -JAPAN EDITION” – BTS

MEJORES VIDEOS MUSICALES DEL AÑO

“ARASHI Anniversary Tour 5×20” – Arashi

“King & Prince CONCERT TOUR 2019” – King & Prince

“Sugao4” – Johnny’s Jr.

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO (DESCARGA EN INTERNET)

Japón: “I LOVE…” – Official HIGE DANdism

Occidente: “Closer (Tokyo Remix) (feat. Arata Mackenyu)” – Ed Sheeran & Justin Beiber

Asia: “Dynamite” – BTS

MEJORES CANCIONES (DESCARGA EN INTERNET)

“Hadaka no Kokoro” – Aimyon

“I LOVE…” – Official HIGE DANdism

“Make you happy” – NiziU

“Kanden” – Yonezu Kenshi

“Homura” – LiSA

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO (STREAMING)

Japón: “I LOVE…” – Official HIGE DANdism

Occidente: “Closer (Tokyo Remix) (feat. Arata Mackenyu)” – Ed Sheeran & Justin Beiber

Asia: “Dynamite” – BTS

MEJOR CANCIONES DEL AÑO (STREAMING)

“Hadaka no Kokoro” – Aimyon

“I LOVE…” – Official HIGE DANdism

“Make you happy” – NiziU

“Dynamite” – BTS

“Homura” – LiSA

PREMIOS ESPECIALES

“Kousui” – Eito

LiSA

EL DATO

La Asociación de la Industria Discográfica de Japón (RIAJ) concede el galardón a cantantes, grupos y obras por su contribución al desarrollo de la industria musical.

© Noticias Nippon