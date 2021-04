[TENISU] Osaka Naomi eliminada del Miami Open

TOKIO.- La principal exponente del tenis japonés se despidió en cuartos de final del Miami Open.

Se trata de Osaka Naomi (WTA 2) quien fue derrotada por 0-6 y 6-4 por la griega Maria Sakkari.

“Sentí que no había estado jugando bien en este torneo. No pude encontrar un ritmo. Esta derrota me servirá para adquirir mayor experiencia”, manifestó la nipona en rueda de prensa.

EL DATO

Con este resultado la deportista de 23 años de edad quebró una racha de 23 victorias consecutivas desde febrero del año pasado.

