[GAIKŌ] Perú da por terminadas funciones de su embajador en Japón

LIMA.- El Gobierno del Perú dio por terminadas las funciones del jefe de su legación diplomática en Tokio.

A través de Resolución Suprema Nº 049-2021-RE precisa que se trata del embajador en el servicio diplomático Harold Winston Forsyth Mejía.

En la norma refieren que la decisión se basa en Ley No 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República y modificatorias; el Decreto Supremo No 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la República y modificatorias; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo No 135-2010-RE.

El documento rubricado por el presidente Rafael Sagasti y el canciller Allan Wagner, precisan que la fecha de término de sus funciones será fijada mediante Resolución Ministerial.

Forsyth asumió la jefatura de la legación diplomática peruana en Tokio en abril de 2017 sucediendo en el cargo a Elard Escala.

El último sábado el Gobierno del Perú anunció el pase al retiro de Forsyth Mejía.

