[GAIKOKUJIN] locales de votación elecciones peruanas en Japón

TOKIO.- El Consulado General del Perú en Tokio dio a conocer los locales de votación que serán utilizados en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Del total de 30.579 hábiles para ejercer su derecho al voto solo 5.923 peruanos acudieron a las urnas en uno de los once locales habilitados en el archipiélago nipón.

Cabe destacar que no existe multa a quienes no acudan a votar. Solo serán penalizados los miembros de mesa (titulares y suplentes) que no cumplan con su labor ciudadana.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular fue la ganadora de los comicios presidenciales del 11 de abril pasado con 1.863 votos.

A través de un comunicado precisan que en los comicios del domingo 6 de junio se utilizarán los siguientes locales en su circunscripción:

TOKIO

SAITAMA

GUNMA

SHIZUOKA

EL DATO

El Consulado General del Perú en Nagoya todavía no ha precisado cuáles serán los locales de votación que se utilizarán en el balotaje del 6 de junio.

