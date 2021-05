[TOKYO 2020] Ikee Rikako pide respeto a los atletas

TOKIO.- Una de las principales figuras de la natación nipona pidió acabar con el acoso que viene siendo objeto en las redes sociales.

Se trata de Ikee Rikako (20) quien rompió su silencio para solicitar a sus seguidores que dejen de enviarle mensajes donde la instan a pronunciarse en contra de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La deportista reveló haber recibido varios mensajes que le piden que rechace ser elegida como integrante del equipo olímpico japonés o que se revele y anuncie su oposición a la celebración de la competencia prevista para julio próximo.

“Creo que es inevitable y es de esperar que haya muchas personas pidiendo la cancelación de los Juegos Olímpicos teniendo en cuenta la pandemia del nuevo coronavirus”, tuiteó.

Ikee Rikako quien logró vencer la leucemia destacó que no es indiferente al riesgo de infección porque padece una afección médica preexistente.

“Incluso si la gente me pide que exprese mi oposición, no hay nada que pueda hacer para cambiar la situación (…) Mantengo firmemente junto con muchos otros el sentimiento de querer cambiar lo más rápido posible el estado de ánimo pesimista en la sociedad. Pero me resulta muy doloroso que se les pida a los atletas individuales que hagan eso”, expresó.

Finalmente, invocó a sus seguidores que respeten el trabajo planificado que realizan los atletas.

“Espero que todos me vean con cariño, no solo a mí, sino a todos los atletas que están haciendo su mejor esfuerzo, independientemente de cuál sea la situación final”, concluyó.

VACUNAS

El Comité Olímpico Internacional y la farmacéutica estadounidense Pfizer han suscrito un acuerdo para proporcionar vacunas contra el nuevo coronavirus a los atletas y delegaciones que participarán en los Juegos de Tokyo 2020.

EL DATO

El mes pasado a su retorno tras vencer la leucemia, Ikee Rikako logró cuatro títulos nacionales y clasificó a tres competencias en Tokyo 2020.

