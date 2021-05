[SAKKĀ] Iniesta renueva con Vissel Kobe

TOKIO.- El español Andrés Iniesta anunció la renovación en el Vissel Kobe de la primera división del fútbol profesional japonés.

“Hoy es un día muy especial, seguir vinculado dos años más al Vissel Kobe me hace mucha ilusión”, manifestó el ex integrante del FC Barcelona.

Durante la esperada rueda de prensa, el deportista natural de Fuentealbilla reveló estar ilusionado con el proyecto que le propuso hace tres años el presidente de Rakuten, Mikitani Hiroshi.

“Durante estos años hemos vivido momentos duros, pero también hemos podido ganar los dos primeros títulos del club y jugar por primera vez la Champions asiática. Quiero agradecer a todo el mundo. Desde el primer día que llegué me han hecho sentir uno más. Hoy es un día especial, seguir vinculado dos años más a este club me hace muchísima ilusión. Siempre he valorado sentirme querido por encima de otras cosas y el presente y el futuro, ahora mismo, pasa por Kobe”, expresó el jugador que hoy cumple 37 años de edad.

Finalmente, Iniesta, que logró el título mundial con su selección en Sudáfrica 2010, reveló su intención de retirarse de la actividad profesional en el Vissel Kobe.

“Evidentemente, en lo futbolístico mi retirada estará aquí, pero ojalá pueda estar mucho más tiempo en el club, más allá de mi retirada”, concluyó.

EL DATO

Con la llegada de Andrés Iniesta el Vissel Kobe logró el título de la Copa Emperador y la Supercopa de Japón. También debutó en la Liga de Campeones de Asia donde fue eliminado en semifinales por el Ulsan Hyundai surcoreano.

© Noticias Nippon