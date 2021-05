[LGBT] parlamentario afirma que atentan contra la preservación de las especies

TOKIO.- Un parlamentario integrante del gobernante Partido Liberal Democrático considera que pertenecer a la comunidad LGBT atenta contra la preservación de las especies.

Se trata de Yana Kazuo quien cumple su tercer período como miembro de la Cámara de Representantes del Parlamento.

El político de 42 años de edad argumenta que las lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros se resisten a la base biológica.

Según la prensa local, las polémicas afirmaciones la realizó durante una reunión de los integrantes de la agrupación que lidera el primer ministro Suga Yoshihide.

En efecto, ayer jueves 20 se discutió un proyecto de ley para “promover el entendimiento” sobre minorías sexuales en el país.

En la reunión hubo una serie de objeciones a la enmienda al propósito e idea básica del proyecto de ley argumentando que “no se permite la discriminación” motivo por el cual se pospuso la aprobación.

Yana también ha expresado su oposición a otros proyectos como las regulaciones y sanciones a las acciones de incitación al odio, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la elección de las parejas heterosexuales a elegir su apellido de casados.

No es la primera vez que un integrante de Jiminto expresa polémicas afirmaciones contra la comunidad LGBT.

Hace unos años, Sugita Mio, manifestó en una entrevista que el gobierno no debería apoyar a las parejas de minorías sexuales porque no pueden tener descendencia y, por lo tanto, no son “productivas”.

EL DATO

Yana se abstuvo de realizar comentario alguno argumentando que sus afirmaciones las realizó durante una reunión a puerta cerrada.

