[TENISU] Osaka Naomi se retira del Roland Garros

TOKIO.- La principal exponente del tenis femenino nipón anunció su retirada del Roland Garros francés.

Se trata de Osaka Naomi quien argumentó su decisión para cuidar su salud mental.

Días antes del inicio del torneo, ella había anunciado que no participaría de las conferencias de prensa porque le provocaban ansiedad.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida y cualquiera que me haya visto en los torneos se dará cuenta de que a menudo uso auriculares, ya que eso me ayuda a calmar mi ansiedad social”, manifestó.

En relación a la prensa, precisó que siempre ha sido amable con ella, y pidió comprensión porque le genera mucha ansiedad estar frente a los micrófonos.

“Me pongo muy nerviosa y me resulta estresante siempre tratar de involucrarme y dar las mejores respuestas que puedo (…) Voy a tomarme un tiempo fuera de la cancha por ahora”, refirió.

Sin embargo fue multada con 15.000 dólares por no asistir a la rueda de prensa tras su primera victoria y la organización le advirtió que podría ser expulsada del torneo si lo volvería a hacer.

EL DATO

A través de sus cuentas en las redes sociales, Osaka reveló que había sufrido “largos episodios de depresión” desde que se adjudicó su primer título del Grand Slam en 2018.

© Noticias Nippon