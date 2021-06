[GAIKOKUJIN] nuevos locales de votación en elecciones peruanas

TOKIO.- Unos 30.579 peruanos residentes en el archipiélago nipón se encuentran hábiles para ejercer su derecho al voto en la Segunda Elección Presidencial a realizarse este domingo 6 de junio.

En esta oportunidad se han realizado cambios de sedes de votación en relación a la primera vuelta del pasado 11 de abril.

En la jurisdicción del Consulado General del Perú en Tokio se han modificado los locales en los Distritos Electorales de Tokio y Gunma, mientras que en la jurisdicción del Consulado General del Perú en Nagoya los cambios comprenden a los Distritos Electorales de Shiga y Kobe.

Cabe destacar que no existe multa a quienes no acudan a votar. Solo serán penalizados los miembros de mesa (titulares y suplentes) que no cumplan con su labor ciudadana.

Si aún no sabe cual es su centro de votación puede consultar en el siguiente enlace: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/

LOCALES

TOKIO

SAITAMA

GUNMA

SHIZUOKA

HIROSHIMA

KOBE

SUZUKA

FUKUOKA

NAGOYA

OKINAWA



SHIGA

A tener en cuenta

EL DATO

Del total de 30.579 hábiles para ejercer su derecho al voto sólo 5.923 peruanos acudieron a las urnas el domingo 11 de abril.

