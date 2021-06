[OAME] alertan de torrenciales lluvias en Japón

TOKIO.- La Agencia Metereológica del Japón alertó de torrenciales lluvias para este viernes en gran parte del archipiélago nipón.

Según Kishocho, un sistema de baja presión en desarrollo y un frente de lluvia estacional provocarán precipitaciones en un área comprendida entre Kyushu y Hokkaido.

La entidad pronostica lluvias de hasta 200 milímetros en las regiones de Kyushu y Shikoku además de 100 milímetros en Chugoku, Kinki y Tokai.

La temperatura promedio será de más de 25 ° C desde Kyushu hasta la parte sur de Tohoku, 30 ° C en Yamagata y 29 ° C en Niigata y Osaka. También se espera que Sapporo experimente un día de verano en 26 ° C.

Del mismo modo, refiere que el desarrollo de sistemas de baja presión generará vientos de hasta 72 kilómetros por hora en Hokkaido y 65 kilómetros por hora en la costa pacífica de la región de Tohoku.

EL DATO

Kishocho instó a la población a mantenerse en alerta ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordes de ríos. Además de incremento del nivel del mar.

