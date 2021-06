[TENISU] otra épica victoria de Nishikori

TOKIO.- El principal exponente del tenis japonés volvió a acaparar elogios en el Roland Garros francés.

Se trata de Nishikori Kei (31) que luego de cuatro horas de juego superó al ruso Karen Khachanov por 3 sets a 2 con parciales 4-6, 6-2, 2-6, 6-4 y 6-4.

En el cuarto parcial, Khachanov parecía asegurar el triunfo al obtener una ventaja de de dos sets y quebrar el servicio al nipón pero éste se recuperó y terminó ganándolo.

De esta manera, el deportista natural de Shimane asegura su presencia en tercera ronda donde enfrentará al suizo Henri Laaksonen quien eliminó al español Roberto Bautista Agut al derrotarlo por 6-3, 2-6, 6-3 y 6-2.

“Mi nivel de energía no fue muy bueno. Cuatro horas en el primer partido y cuatro horas hoy (…) Mi cuerpo (está) diciendo que no, pero mi mente está diciendo que siga jugando … Me siento como (haber jugado) cinco partidos”, expresó el nipón.

En el debut, Nishikori superó por 3-2 al italiano Alessandro Gianessi tras 4 horas y 3 minutos de juego.

EL DATO

Nishikori ha ganado 10 de sus últimos 11 juegos de cinco sets. Ahora ostentael mejor récord entre los jugadores actuales, según Infosys ATP Stats.

