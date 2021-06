[PERŪ NO DAITŌRYŌ SENKYO] culminó la votación en Japón

TOKIO.- A las 4 p.m. del domingo culminó la votación de la Segunda Elección Presidencial Peruana en el Japón.

En las redes sociales se vienen difundiendo imágenes de las hojas de resultados de las mesas de sufragio en cada uno de los locales de votación.

Cabe precisar que no se trata del acta de escrutinio que deberá ser enviada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales para su debido procesamiento.

Teniendo en cuenta que los comicios todavía no se inician en otras partes de mundo y por respeto al desarrollo del proceso no difundiremos los resultados de esas “hojas informativas” correspondientes al archipiélago nipón hasta la finalización de la votación en Perú (9 a.m. del lunes 7 en Japón).

EL DATO

La autoridad electoral dará a conocer el primer avance de resultados oficiales a las 11:30 p. m. del domingo (1:30 pm del lunes en Japón)

