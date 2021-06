[BARĒBŌRU] Hinotori Nippon cuartas en la Liga de Naciones FIVB

TOKIO.- El representativo nacional de voleibol femenino de Japón cayó frente a su similar de Turquía en la definición del tercer lugar de la Liga de Naciones FIVB.

Las transcontinentales derrotaron a las asiáticas por 3-0 con parciales 25-19, 25-16, 25-17 en juego disputado en Rimini.

“Realmente queríamos ganar, terminar este torneo con una medalla pero no pudimos detener a Turquía. Nuestro sideout no funcionó bien y no pudimos desarrollar nuestro juego. Aprenderemos esta lección y evaluaremos qué tenemos para mejorar como equipo y cada jugador individualmente. Hoy Turquía jugó de manera diferente que en el partido anterior y Ebrar Karakut marcó la mayor diferencia “, expresó Shinomiya Erika.

RÁNKING

Koga Sarina fue la jugadora con mejor servicio del torneo

Kurugo Ai la mejor digger de la competencia

Momii Aki la segunda mejor acomodadora

Ishikawa Mayu y Koga Sarina la segunda y tercera mejor receptora, respectivamente.

CAMPAÑA

Las niponas ganaron 12 juegos y perdieron 3. Clasificaron terceras al Final Four detrás de Estados Unidos y Brasil y por delante de Turquía.

SÍNTESIS



EL DATO

El título de la competencia fue para Estados Unidos que derrotó a Brasil por 3-1 con parciales 26-28, 25-23, 25-23 y 25-21.



© Noticias Nippon