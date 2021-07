[SEIKA RIRĒ] Zico portó la antorcha en Ibaraki

TOKIO.- Uno de los símbolos del fútbol mundial participó el domingo en el relevo de la antorcha olímpica en la prefectura de Ibaraki.

Se trata del brasileño Arthur Antunes Coimbra (68), conocido como ZICO, quien fue el encargado de culminar el recorrido en la ciudad de Kashima.

“Un día inolvidable en mi vida. Pasaron muchas cosas en mi vida cuando llegaron los Juegos Olímpicos. (…) en mi país y en mi ciudad me negaron esto oportunidad de llevar la antorcha olímpica. Hoy cumplí mi sueño de participar en los Juegos Olímpicos”, manifestó en las redes sociales el ex técnico del seleccionado nacional de Japón en la Copa del Mundo FIFA “Alemania 2006”.

“Gracias a Kashima Antlers, Kashima City y Japón por darme esta oportunidad. Me conmovió y puedo decir que considero con calma mi ciclo deportivo que Dios me ha dado para terminar”, agregó el brasileño quien no pudo integrar su seleccionado que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

“Aquí está mi agradecimiento a todos los que me enviaron mensajes de afecto y al pueblo japonés por su respeto y gratitud por mi dedicación al desarrollo del fútbol japonés”, concluyó.

Zico participó junto a los jugadores con los que compartió campos de juego como, Honda Yasuto (52) y dirigió como Nakata Koji (41), Suzuki Takayuki (45) y Narahashi Akira (49).

En la actualidad, Zico es el director del club japonés Kashima Antlers, club del cual fue jugador y entrenador.

