[GAIKOKUJIN] Seven Eleven beneficiará a sus trabajadores extranjeros

TOKIO.- Una conocida cadena de tiendas de conveniencia ejecutará una política para alentar a sus empleados extranjeros para que se establezcan en el archipiélago nipón.

Se trata de Seven Eleven que desarrollará programas para apoyar la vida privada y laboral de sus trabajadores como parte de los esfuerzos para retenerlos en medio de la escasez de mano de obra por el envejecimiento de la población.

Para ello Seven Global Linkage, organización perteneciente a la compañía, elaborará una base de datos donde recopilará información sobre la nacionalidad e historia laboral de sus trabajadores foráneos que podrá ser utilizada por ellos cuando soliciten tarjetas de crédito, alquilen una vivienda o apliquen a servicios que se ofrecen en el país.

La totalidad de empresas pertenecientes a la matriz de Seven-Eleven, incluidas Seven & i Holdings Co., Seven Bank y un proveedor de servicios de solicitud de visa en línea y un garante de viviendas de alquiler para extranjeros, formarán parte de la iniciativa.

Del mismo modo, ofrecerán cursos de formación para que los trabajadores extranjeros aprendan habilidades, incluidas aquellas que son indispensables en los sectores de la distribución y la tecnología de la información.

EL DATO

Seven Eleven Japan Co. emplea a unos 37 000 extranjeros en todo el archipiélago nipón.

