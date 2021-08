[KYO WA NAN NO HI] I love you no hi

TOKIO.- Hoy martes 31 de agosto se celebra el Airavu You no hi – [I Love Youの日] (día del “Te Amo” en el archipiélago nipón.

Establecida por Seiunsha Co., Ltd., con sede en la ciudad de Anjo, prefectura de Aichi, y comercializa una popular taza de jade.

¿La razón? El 31 de agosto “831” indica ocho alfabetos, tres palabras y un significado. 「831」 es ampliamente conocido en los países de habla inglesa como “I Love You”.

El aniversario se encuentra certificado y registrado por la Asociación Japonesa del Aniversario.

EL DATO

Hoy en muchos países del mundo se agrega un corazón ♥️ al final de los mensajes en los correos electrónicos.

