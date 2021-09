[TENISU] Osaka en tercera ronda del US Open

TOKIO.- La principal exponente del tenis japonés clasificó a tercera ronda del US Open sin necesidad de disputar su encuentro.

Se trata de Osaka Naomi (WTA3) quien derrotó por walk over a la serbia Olga Danilović (WTA145) quien no se presentó debido a un problema de salud.

“Hola a todos … Estoy muy triste por tener que retirarme de mi partido esta mañana. Me he sentido mal estos últimos días lidiando con una enfermedad viral no relacionada con el covid. Tenía muchas ganas de jugar contra Naomi en el Arthur Ashe Stadium hoy. Pero no será esta vez”, escribió la deportista de 20 años de edad en su cuenta oficial en una popular red social.

La próxima rival de Osaka Naomi será la canadiense Leylah Fernández (WTA73).

EL DATO

Osaka Naomi se aseguró 115 mil dólares por acceder a tercera ronda del US Open.

© Noticias Nippon