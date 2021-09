[CM SONGU NO HI] día del CM musical

TOKIO.- Hoy martes 7 de septiembre se celebra el CM SONGU NO HI【CMソングの日】 (Día del comercial musical) en el Japón.

En 1951 (Showa 26) se emitió el primer comercial radial que incluyó un tema musical través de la Central Japan Broadcasting (CBC) y New Japan Broadcasting (NJB).

Era un comercial de “Sakura Film” de Konishi Roku Photo Industry Co., Ltd. (actualmente Konica Minolta Co., Ltd.) quena incluyó el nombre de la empresa ni del producto en la canción.

La producción fue encargada al letrista, compositor, guionista, escritor de componentes y director japonés Torirou Miki que creó “Soy un fotógrafo aficionado”.

Escuche el tema:



EL DATO

La empresa adquirió un espacio de 30 minutos con el objetivo de emitir un programa en la emisora ​​comercial.

© Noticias Nippon