[GAIKOKUJIN RŌDŌSHA] aplicativo garantizará DD.HH. de trabajadores extranjeros

TOKIO.- La Agencia de Cooperación Internacional del Japón dio a conocer que mas de doscientas empresas y organizaciones desarrollarán conjuntamente una aplicación para teléfonos inteligentes para proteger los derechos humanos de los trabajadores extranjeros.

Según JICA, el aplicativo permitirá a los técnicos en formación y otros trabajadores realizar consultas y realizar denuncias con organizaciones sin tener que informar a sus empresas.

Entre las empresas que formarán parte del proyectos se encuentran Toyota, AEON, SoftBank Group Corp., Seven & i Holdings Co., Ajinomoto Co. , el fabricante de bebidas Asahi Group Holdings Ltd. , y otras.

Una organización de derechos humanos se encargaría de la secretaría de la aplicación.

EL DATO

El número de trabajadores extranjeros en Japón alcanzó en 2020 la cifra récord de 1,72 millones, que representa un incremento de casi 100% en comparación con el quinquenio previo.

