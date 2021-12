[KATAYAMA JESSE] un japonés enamorado del Perú

TOKIO.- Un joven japonés de 27 años de edad que en octubre de 2020 alcanzó popularidad mundial al ser el primer turista en visitar la ciudadela inca de Machu Picchu tras el levantamiento de las restricciones COVID-19 desarrolla un interesante proyecto.

Se trata de Katayama Jesse nacido en la prefectura de Nara y amante del boxeo, deporte por el cual decidió conocer el mundo.

“No es divertido abrir un gimnasio igual a los que están en todos lados. Por eso quiero visitar los gimnasios de todo el mundo y abrir uno, sin precedente, que combine las fortalezas de estos lugares. Visité los gimnasios de 27 países llevando mis guantes y manoplas para entrenar. Además, quiero transmitir lo divertido del boxeo a los niños de todo el mundo. Con guantes y manoplas, se puede enseñar a los niños que están en las escuelas y en las calles”, manifestó a NoticiasNippon.

Tras graduarse de la universidad donde cursó estudios de comercio, decidió iniciar la vuelta al mundo para cumplir su sueño que se vio frustrado parcialmente por la pandemia de COVID-19.

Cuando se encontraba en el Perú, sus autoridades ordenaron el cierre de fronteras y se vio impedido de viajar a Trinidad y Tobago el país donde nació su abuelo paterno.

Inicialmente, esperaba que fuera por un plazo corto, pero poco a poco se fue extendiendo cada vez más, resultando en una estadía prolongada de 7 meses.

“Fui el único turista. Mientras enseñaba boxeo a los niños en Machu Picchu, me hice amigo de la gente de la región. Todos eran muy amables, y a pesar de que no manejaba el español, había personas que me cocinaban todos los días y me invitaban a las fiestas de cumpleaños. No creo que hubiera podido quedarme durante siete meses sin la amabilidad de la gente”, cuenta.

Después de que un medio local citó su historia, se convirtió en un símbolo exclusivo del turismo de las ruinas de Machu Picchu, y su experiencia fue difundida por los medios de comunicación de todo el mundo.

Jesse, quien se convirtió en una personalidad, fue designado como embajador de turismo de Machu Picchu y continuó transmitiendo el encanto del Perú incluso después de regresar a Japón. Así, lanzó el “PROYECTO MACHU PICCHU SANTA”.

En este proyecto, el propio Jesse se convertirá en Papá Noel y regalará a los niños del pueblo de Machu Picchu camisetas originales y útiles escolares.

Además, distribuirá mascarillas a todos los habitantes del pueblo para prevenir infecciones. Con estos los regalos sorpresas, quiere llevar buenas noticias al pueblo donde el número de turistas se ha disminuido drásticamente por el COVID-19.

“Lo que puedo hacer como embajador de turismo es aumentar la cantidad de turistas de Japón a Perú. A través de este proyecto, me gustaría transmitir aún más el encanto de Perú. Quiero que Machu Picchu y Perú sean los destinos de interés en el futuro pos covid. Quiero transmitir sobre Perú a las generaciones jóvenes en particular y que conozcan lo bonito de Perú. Pero sobre todo, el propósito principal del proyecto es retribuir a todos los peruanos que me cuidaron “, destaca.

“Se dice que Perú tiene varios climas de todo el mundo. A lo largo de la costa, los Andes, el Amazonas, las culturas, los alimentos y los estilos de vida son diferentes. Es maravilloso disfrutar de la diversidad en un solo país. Además, como es un lugar al que no se puede acceder de manera fácil desde Japón, quedé muy conmovido cuando lo visité. ”

El “PROYECTO MACHU PICCHU SANTA” ya está realizando las actividades. Además de visitar el pueblo de Machu Picchu, tiene previsto expandirse a otras áreas.

“Si vas a Perú, deberías visitar Machu Picchu. Hay tantas cosas maravillosas que no se puede expresar en palabras. Además, hay innumerables lugares para tomar fotografías en Perú que pueden atraer a las generaciones de jóvenes que les gustan las redes sociales. Los trajes tradicionales también son maravillosos. Un viaje que guardarás de recuerdo para toda la vida, una experiencia que te cambiará tu vida, ese es Perú”, concluye.

