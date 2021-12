[ENTĀ] el programa del NHK Kohaku Uta Gassen

TOKIO.- La Nippon Hoso Kyokai dio a conocer el programa de la septuagésima segunda edición del megaevento musical de la televisión japonesa.

Por segundo año consecutivo, la cantante MISIA, integrante de Aki Gumi (Equipo Rojo) será la encargada de cerrar el NHK Kohaku Uta Gassen con su tema “Ashita he 2021”.

Antes de ella se presentará Fukuyama Masaharu con “Michishirube ~Kohaku 2021 ver.~”

Por su parte, LiSA dará inicio al festival con la canción “Akeboshi” seguida de Go Hiromi que deleitará a sus seguidores con “2oku 4senman no Hitomi -Exotic Japan”.

PROGRAMA

PARTE 1

►LiSA – “Akeboshi”

►Go Hiromi – “2oku 4senman no Hitomi -Exotic Japan-”

►DISH// – “Neko”

►NiziU- Take a picture”

►Yamauchi Keisuke – “Yurakucho de Aimasho”

►Nogizaka46 – “Kikkake”

►YOASOBI – “Gunjou”

► Awesome City Club – “Wasurena”

►GENERATIONS from EXILE TRIBE – “Make Me Better”

► Sakurazaka46 – “Nagaredame”

► Junretsu – “Kimi ga Soba ni Iru Kara”

►SixTONES – “Mascara”

►Tendo Yoshimi – “Anta na Hanamichi ~Brass Band Sp~”

►KAT-TUN – “Real Face #2”

►Kamishiraishi Mone – “Yoake wo Kuchizusametara”

►King & Prince – “Koifuru Tsikiyo ni Kimi Omou”

►milet – “Fly high”

►Mafumafu – “Inochi ni Kirawarete iru.”

► Mizumori Kaori- “Ii Hi Tabidachi”

► Snow Man – “D.D.”

► Matsudaira Ken – “Matsu Ken Samba II”

PARTE 2

►Especial ANIME: Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio LiSA y Takahashi Yoko

► AI – “Aldebaran”

► Kanjani8 – “Re:LIVE”

► BiSH – “Promise the Star”

► Miyama Hiroshi – “Ukiyogasa ~Dai 5kai Kendama Sekai Kiroku e no Michi~”

► Hirai Dai – “Stand by me, Stand by you.”

► Ketsumeishi: “Raifuizubyūtifuru”

► Perfume- “Polygon Wave”

► millennium parade×Belle (Nakamura Kaho)- “U”

► Miyamoto Hiroji – “Yoake no Uta”

► Hinatazaka46- “Kimi Shika Katan”

► Hosokawa Takashi: “Bōkyōjonkara”

► Sakamoto Fuyumi – “Yozakura Oshichi”

► Fujii Kaze “Kirari”

► YOASOBI- “Gunjō”

► Suzuki Masayuki – “Megumi no Hito 2021 Kohaku Ver.”

► Yuzu – “Niji”

► Hoshino Gen – “Fushigi”

► Aimyon – “Ai wo Shiru Made wa”

► BUMP OF CHICKEN – “Nanairo”

► Sada Masashi – “Dōkeshinosonetto”

► Tokyo Jihen – “Ryokushu”

► Yakushimaru Hiroko – “Woman ‘W no Higeki’ yori”

► Ishikawa Sayuri – “Tsugaru Kaikyou Fuyugeshiki”

► Hikawa Kiyoshi – “Uta wa Waga Inochi”

► Hotei Tomoyasu – “Saraba Seishun no Hikari ”

► Fukuyama Masaharu – “Michishirube ~Kohaku 2021 ver.~”

► MISIA – “Ashita e 2021”



EL DATO

El 72 NHK Kohaku Uta Gassen se realizará con asistencia de público desde el Tokyo International Forum. Se transmitirá en vivo el 31 de diciembre entre las 7:30 pm y 11:45 pm por la señal abierta (G), BS4K y BS8K.

