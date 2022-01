[COVID-19] Kishida pide apoyo de la población

TOKIO.- El primer ministro Kishida Fumio invocó la cooperación de la población para unir esfuerzos para superar la pandemia de COVID-19.

“Yo mismo he escuchado a los japoneses decir ‘Otra vez no. No puedo soportarlo más’. Pero debemos tener en cuenta que el enemigo invisible es mucho más grande de lo que se había anticipado. Una vez más, pido su cooperación. Superemos esta crisis nacional” manifestó en su presentación en el parlamento.

El mandatario se comprometió a no escatimar esfuerzos para contener la propagación del nuevo coronavirus en el territorio japonés.

“Necesitamos evitar una situación de emergencia en la que la cantidad de pacientes con síntomas graves aumente como consecuencia del aumento inesperado de infecciones”, dijo.

En la víspera, Japón confirmó más de 20 mil nuevos positivos por cuarto día consecutivo.

