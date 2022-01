[TENISU] Osaka Naomi eliminada del AO

MELBOURNE.- La principal exponente del tenis femenino japonés fue eliminada en tercera ronda del Australia Open.

Se trata de Osaka Naomi quien cayó frente a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-4, 3-6 y 6-7 (5).

“No soy Dios. No puedo ganar todos los juegos. Definitivamente creo que luché por cada punto y no puedo estar triste por eso “, manifestó la nipona de 24 años de edad en rueda de prensa.

“Sé que habrán ocasiones donde tendré días malos y días geniales (…) Siempre es al azar, y nunca sé. Pero no importa lo que me pase. Solo sé que quiero irme de la cancha sabiendo que he luchado por cada punto y es algo de lo que puedo estar orgullosa”, expresó.

EL DATO

Osaka Naomi era la campeona defensora del título del Australia Open que obtuvo en 2021.

