[KONBINI] ventas nacionales aumentaron en 2021

TOKIO.- La Asociación Japonesa de Franquicias dio cuenta que las ventas en las tiendas de conveniencia experimentaron un incremento en 2021.

Según la entidad, los ingresos totalizaron unos 10,3 billones de yenes, que representa un incremento interanual del 0,6 % y se constituye en el primer aumento en dos años.

El resultado se atribuye a la gran demanda de alimentos congelados y bebidas alcohólicas por la pandemia del COVID-19 que obligó a las personas a evitar salidas no esenciales para no contagiarse.

Ello se refleja en la reducción del número de clientes en un 2,5 % en comparación con 2020.

En relación al monto promedio de compra por cliente, experimentó un incremento del 3,2 % hasta los ¥ 694,9.

EL DATO

Los datos representan unas 55.950 locales de las siete operadoras de tiendas de conveniencia, incluidos Seven-Eleven Japan Co., FamlyMart Co., Lawson Inc. y Ministop Co.

