[ORINPIKKU] plata y bronce en patinaje artístico

TOKIO.- El patinaje artístico sumó dos medallas a la representación nipona en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El adolescente Kagiyama Yuma (18) obtuvo la presea de plata mientras que su compañero Uno Shoma se llevó la medalla de bronce.

“Esta medalla de plata es el resultado de todo el esfuerzo realizado en los últimos años, teniendo los Juegos Olímpicos como mi sueño”, manifestó Kagiyama.

En cuarto lugar se ubicó Hanyu Yuzuru quien buscaba convertirse en el primer patinador en obtener tres títulos olímpicos consecutivos en 94 años de competencias.

“Honestamente, hice todo lo que estaba a mi alcance (…) Por supuesto que no cometer un error es importante y entiendo que es la única forma de ganar (…) Me esforcé mucho y no creo que lo hubiera podido hacer”, expresó.

EL DATO

La patinadora rusa Kamila Valieva habría dado positivo al doping. Si se confirma, Rusia sería descalificada y Japón obtendría la medalla de plata en la competencia por equipos.

©NoticiasNippon