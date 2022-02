[ORINPIKKU] Sakamoto suma bronce en patinaje

TOKIO.- Una patinadora nipona de 21 años de edad se adjudicó la medalla de bronce en la competencia individual femenina en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Se trata de Sakamoto Kaori quien desarrolló una excelente performance que le permitió obtener su mejor registro personal (153.29 puntos) en el programa libre.

“He hecho todo lo posible y me ha traído hasta aquí. Nunca sabes lo que puede pasar en unos Juegos Olímpicos, y estoy muy contenta con que todo mi trabajo haya acabado con este resultado”, expresó.

Sin desarrollar triple axel ni saltos cuádruples en su repertorio, Sakamoto competía en desventaja frente al resto de rivales. Pero se mostró muy orgullosa de los elementos que realizó y de su talento artístico sobre el hielo.

“Al principio no podía procesarlo. He pensado, ‘¿qué está pasando?’. Y cuando he visto el resultado final, se me han empezado a saltar las lágrimas. Estaba demasiado sorprendida para comprender lo que había pasado”, expresó muy emocionada Sakamoto que participó en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno (En PyeongChang 2019 quedo sexta).

Sakamoto reveló que llegó a pensar en dejar el patinaje artístico antes de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero ahora quiere seguir por todo el tiempo que pueda.

“Estoy en mi tercer año de universidad y el próximo curso será el último. Pensé como que mi tiempo estaba acabando. Pero en mi interior sé que quiero seguir saltando. Mientras pueda saltar, quiero seguir compitiendo. Seguiré trabajando con la mente puesta en los próximos cuatro años”, dijo.

EL DATO

Sakamoto se convirtió en la primera medallista nipona en la competición individual femenina desde que Asada Mao ganó la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010.

©NoticiasNippon