[KINENBI] martes 1 de marzo

TOKIO.- ¿Qué se celebra o conmemora hoy martes 1 de marzo en el territorio japonés.

Mayonēzu no hi

En 1925 (Taisho 14) se elaboró y comercializó la primera mayonesa en el archipiélago nipón.

El fabricante solicitó a la ilustradora estadounidense Rose O’Neill que creara un personaje para el producto.

Se inspiró en Cupido, el dios del amor en la mitología romana y por ello el nombre del producto relacionado al sonido de su pronunciación en inglés “ Kewpie”.

En la actualidad la mayonesa es un condimento muy popular y tiene un sabor especial adaptado al paladar nipón.

A diferencia de otros países del mundo donde las ofrecen en envases de vidrio, en Japón se comercializan en botellas descartables elaboradas con plástico.

Sabetsu zero no hi