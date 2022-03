[UKURAINA] invasión rusa a Ucrania (Día 8)

TOKIO.- Últimos hechos en la invasión rusa a Ucrania.

HECHOS

• Toyota suspenderá las operaciones en su planta en San Petersburgo

• Honda suspendió los envíos de coches y motocicletas a Rusia.

• Mazda suspenderá las exportaciones de autopartes

• Japan Airlines cancelará todos sus vuelos hacia y desde Europa por razones de seguridad debido a que utilizan el espacio aéreo ruso en sus operaciones.

• All Nippon Airways cancelará vuelos a Europa

• Portavoz gubernamental Matsuno Hirokazu reveló que Japón prevé otorgar el estatus de refugiados a unos 1.900 ucranianos residentes como muestra de solidaridad con el país que sufre la invasión de Rusia.

• Iwatani Corp., aumentará el precio de venta de 6 tipos de estufas de cassette y 5 tipos de cassette de gas hasta en un 15 % del precio actual en respuesta a la situación mundial.

• El Comité Paralímpico Internacional prohibirá la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia para los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 revocando la decisión de la víspera que les permitía competir como neutrales.

•Pan Pacific International operador de la cadena de tiendas de descuentos Don Quijote anunció que brindará apoyo financiero y oportunidades laborales a un centenar de familias ucranianas que sean reconocidas como refugiadas en Japón.

•El ex canciller y ex titular de Defensa, Kono Taro, recomendó llamar Kiiv a la capital de Ucrania porque es en ucraniano y no Kiev porque es el nombre en ruso, el idioma de Rusia que es el país invasor.

•La Federación de Fútbol de Rusia recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte(TAS) tras ser excluido de las competiciones FIFA y UEFA por la invasión a Ucrania.

•El presidente de Francia, Emmanuel Macron reveló que Vladímir Putin le manifestó que “la operación rusa se desarrolla acorde a los planes” y que podría “intensificarse” si los ucranianos no aceptan sus condiciones. “Si Ucrania no acepta sus términos por la vía político-diplomática, Rusia los conseguirá por la militar”, dijo.

• El presidente de Rusia, Vladímir Putin reconoció primera vez bajas en la guerra en Ucrania. También reafirmó que la operación militar se desarrolla de acuerdo a lo planificado y no descansarán hasta lograr el objetivo.

EL DATO

Naciones Unidas incrementó a más de un millón el número de ucranianos (mujeres y niños) que ya logró abandonar su país.

©NoticiasNippon