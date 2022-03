[KINENBI] Día del bloque braille

TOKIO.- Hoy viernes 18 marzo se celebra el Tenji burokku no hi – 点字ブロックの日- (Día del bloque braille) en el archipiélago nipón.

Establecida en 2010 por la Asociación de Personas con Discapacidades Visuales de Okayama.

El 18 de marzo de 1967 (Showa 42) se instaló en esa prefectura el primer bloque Braille (tenji burokku – 点字ブロック) cerca de la Ruta Nacional 2 (Hoy carretera nacional 250) para facilitar el tránsito de personas invidentes.

Su creador fue Miyake Seiichi (三宅精一) presidente y fundador del Anzen kootsuu shiken kenkyuu sentaa – 安全交通試験研究センター (Centro de Investigación de la Seguridad de Tráfico).

Se afirma que lo hizo en solidaridad con un amigo que al perder la visión experimentaba problemas para trasladarse en la ciudad. El proyecto se extendió por todo Japón.

Estos bloques de color amarillo son de dos tipos. Unos con líneas rectas que indica el camino a seguir y otros círculos que significan detenerse.

EL DATO

Hoy también se celebra el Día del sueño de primavera (春の睡眠の日 – Haru no suimin no hi). Establecida en 2011 por la Organización de Promoción de la Salud del Sueño y patrocinada por la Sociedad Mundial del Sueño con el propósito de fomentar el sueño saludable y prevenir sus trastornos con la ayuda profesional.

© Noticias Nippon