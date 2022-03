[GAIKOKUJIN] más de 10 mil menores extranjeros no asisten a la escuela en Japón

TOKIO.- El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología dio cuenta que más de 10 mil menores extranjeros en edad escolar no se encuentran registrados en instituciones educativas del archipiélago nipón.

Según una reciente encuesta nacional “Gaikokujin no kodomo no shūgaku jōkyō-tō chōsa” , unos 10.046 niños elegibles para la educación primaria o secundaria no cursaron estudios hasta mayo de 2021.

Además Monbukagakushō precisa que esos menores representaron el 7,5 % del total de 133.310 niños extranjeros elegibles que residen en el país.

La cifra total de niños extranjeros sin educación se redujo en 9.425, o un 48,4 %, en comparación a la encuesta realizada en el año fiscal 2019.

EL DATO

La educación es obligatoria en sus niveles elementales en Japón. Los niños extranjeros no están sujetos a esa norma y depende de la decisión de sus padres o tutores.

©NoticiasNippon