[BIJINESU] AU: fin de servicio móvil 3G

TOKIO.- Esta medianoche los operadores de telefonía móvil KDDI Corp y Okinawa Cellular finalizarán sus servicios móviles 3G “CDMA 1X WIN” en el archipiélago nipón.

La medida significará que los servicios telefónicos y de correo electrónico dejarán de estar disponibles para los usuarios de teléfonos 3G y deberán actualizarse a nuevos modelos si desean continuar utilizando los servicios la empresa.

Con el final del servicio, los modelos compatibles con el servicio CDMA 1X WIN (teléfono móvil au compatible con 3G, teléfono móvil simple, iPhone 4s, teléfono inteligente Android compatible con 3G, mamorino, etc.) y modelos no compatibles con “au VoLTE” (au mobile teléfono SHF31, iPhone 5s / 5c, iPhone 5, algunos teléfonos inteligentes Android), el servicio “Tarjeta SIM no compatible con VoLTE” de UQ mobile (plan con llamada de voz) no estará disponible después del 1 de abril de 2022.

Las suscripciones a los servicios 3G se cancelarán automáticamente sin cargo por cancelación de contrato.

Quienes rescindan sus contratos podrán conservar sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico actuales si se vuelven a suscribir hasta finales de junio.

Según el Ministerio de Comunicaciones hasta finales de 2021 unos 20,74 millones de usuarios estaban suscritos a redes 3G, cifra que representa el 10% de las suscripciones de telefonía móvil en el Japón.

“CDMA 1X WIN”, comenzó en noviembre de 2003 ofreciendo una velocidad de conexión de 144 kbps como máximo.

EL DATO

SoftBank Corp finalizará sus servicios 3G a fines de enero de 2024 mientras que NTT Docomo Inc. lo hará en marzo de 2026.

