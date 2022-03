[SAKKĀ] Mañana será el sorteo del Mundial Catar 2022

TOKIO.- Ya se conocen a 29 de los 32 seleccionados que participarán en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

CLASIFICADOS

Anfitrión: Catar

AFC: Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudí

CAF: Ghana, Senegal, Marruecos, Túnez y Camerún

CONCACAF: Canadá, EE UU y México

CONMEBOL: Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador

UEFA: Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Alemania, Portugal y Polonia

Quedan tres cupos que se definirán en la repesca Conmebol – AFC (Perú vs Australia / Emiratos Árabes), Concacaf – OAF (Costa Rica vs Nueva Zelanda) y Europa (Gales vs. Escocia / Ucrania).

SORTEO

Mañana viernes 1 a las 19:00 horas (01:00 horas del sábado 2 en Japón) se realizará en Centro de Exposiciones y Congresos de Doha el sorteo de la competencia.

De acuerdo al procedimiento aprobado por la Comisión Organizadora de Competiciones de la FIFA dispone que las 28 selecciones ya clasificadas se repartirán en bombos del 1 al 4 siguiendo criterios deportivos basándose en la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola que se publicará el 31 de marzo tras el periodo internacional.

Catar, en calidad de país anfitrión, ocupará el primer lugar de las cabezas de serie (A1) en el bombo 1, al que se sumarán las siete selecciones mejor clasificadas.

Los países de la 8.ª a la 15.ª posición estarán en el bombo 2, mientras que los clasificados en las posiciones 16 a 23 ocuparán el bombo 3.

Por último, el bombo 4 tendrá a las selecciones clasificadas del puesto 24 al 28, más dos plazas para las ganadoras de las eliminatorias intercontinentales y una plaza para la ganadora de la eliminatoria de la UEFA.

BOMBOS

Bombo 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, EE UU, Uruguay, Suiza y Croacia.

Bombo 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4: Canadá, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí, Ghana, Perú o Australia o Emiratos Árabes, Nueva Zelanda o Costa Rica, Gales o Ucrania o Escocia.

EL DATO

Las repescas intercontinentales se disputarán los días 13 y 14 de junio en Catar.

©NoticiasNippon