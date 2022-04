[CASO NARUMI] prisión para exnovio de japonesa

BESANÇON.- Un tribunal integrado por 3 magistrados y 6 civiles condenó a prisión a un chileno al hallarlo responsable de la muerte de si exnovia japonesa.

Se trata de Nicolás Zepeda (31) quien deberá purgar una pena de 28 años privado de su libertad por la desaparición y asesinato de Kurosaki Narumi ocurrido en 2016.

De acuerdo a la legislación francesa para determinar la culpabilidad se requería una mayoría de 7 votos. La decisión fue concluyente, el jurado acogió la premeditación en la que incurrió el chileno para cometer el crimen.

Los padres del acusado no se conmovieron cuando se dio a conocer el veredicto. El condenado tampoco. La madre de la víctima sacó el retrato de su hija y se aferró a él.

Además acogieron el pedido de la abogada de la familia de la víctima, Sylvie Galley, quien solicitó 50.000 euros para cada progenitor de la víctima y 40.000 euros para cada una de las hermanas.

También el pedido de Randall Schwerdorffer quien solicitó para su patrocinado Arthur Del Piccolo (quien era la pareja de la nipona cuando desapareció) unos 5.000 euros por daño moral, especificando que el dinero será donado a una asociación benéfica.

El tribunal precisó que un vez que Zepeda cumpla la condena en territorio galo será expulsado hacia su país.

En la última audiencia, el chileno reiteró su inocencia manifestando en francés “Nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi, el dolor de mi familia, mi propio dolor. No soy quien quiero ser, pero no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi. Gracias”.

Durante el proceso que se inició el pasado 29 de marzo, Zepeda reconoció haberse reunido con Narumi cuando viajó a Francia y haber pasado junto a ella cerca de 30 horas al interior de su habitación en la residencia universitaria de Besanzón. Fue la última persona que estuvo con la japonesa antes de su desaparición.

Además refirió que “cuando la dejó en la madrugada del 6 de diciembre”, ella se encontraba en perfecto estado de salud.

De acuerdo a la acusación fiscal, Narumi fue asesinada en su habitación el 5 de diciembre entre las 3.15 AM y las 3.21 AM.

En su alegato, el fiscal Étienne Manteaux argumentó que la nipona fue asfixiada y su cuerpo habría sido arrojado al río Doubs.

También señaló que el acusado actuó con premeditación porque existe evidencia que compró 5 litros de combustible, productos de limpieza y fósforos. Tal como se confirma en los vouchers a su nombre.

Además realizó un seguimiento durante las horas previas a la desaparición de la estudiante.

Por ello, Manteaux, solicitó la máxima pena establecida en la legislación francesa. La cadena perpetua.

REACCIONES

•“Tras cinco años esperando el proceso, la familia está aliviada. El alivio es intenso. No es tanto el conteo de los años lo que les interesa sino la condena” (Galley, abogada de la familia de la víctima).

•”El tribunal no retuvo el retrato que se pintó a Nicolás Zepeda de un monstruo frío y por ello no aceptó el pedido de la fiscalía de una pena más fuerte” (Jacqueline Laffort, abogada del acusado).

•”Ha sido una sentencia justa, la vida hubiera sido excesiva. (Me Randall Schwerdorffer, abogado de las partes civiles).

•”Agradezco a la justicia francesa por emitir una sentencia severa” (Suda Yohei , abogado de la Universidad de Tsukuba, que acompañó a la familia de la víctima).

HECHOS

Narumi:

•Conoció a Zepeda a mediados de la década de 2010 en la Universidad de Tsukuba en Ibaraki.

•Viajó a Francia en septiembre de 2016 como estudiante de intercambio universitario.

•Fue dada por desaparecida desde que cenó con Zepeda en la noche del 4 de diciembre de 2016.

•Estudiantes de la residencia manifestaron que oyeron una discusión en la habitación de la nipona y gritos de ella.

Zepeda:

•Tras la desaparición de Narumi retornó a Chile

•Fue extraditado a Francia en julio de 2020.

EL DATO

La defensa de Zepeda tiene 10 días para apelar la decisión.

