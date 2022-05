[SAKKĀ] nipones campeones en Europa

TOKIO.- Cuatro japoneses se proclamaron campeones con el Celtic de la Liga Premier.

Furuhashi Kyogo (ex Vissel Kobe), Maeda Daizen (ex Yokohama F.Marinos) , Hatate Reo (ex Kawasaki Frontale) e Ideguchi Yosuke (ex Gamba Osaka) fueron protagonistas de la exitosa campaña.

El miércoles (madrugada de hoy jueves en Japón) igualaron 1-1 en su visita al Dundee United y obtuvieron el punto que precisaban para sumar el quincuagésimo segundo título en su historia.

Los dirigidos por el australiano Ange Postecoglu (ex técnico del Yokohama F.Marinos en 2018-2021) sumaron 90 puntos en 37 jornadas, puntaje difícil de alcanzar por el Rangers que a lo mucho sumaría 86 unidades.

EL DATO

El Celtic ganó en diciembre pasado la Copa de la Liga inglesa al derrotar al Hibernians 2-1.

©NoticiasNippon