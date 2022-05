[SETSUDEN] invocan ahorrar electricidad

TOKIO.- El ministro de Economía, Comercio e Industria, Hagiuda Koichi, invocó la cooperación de la población para ahorrar electricidad.

“Un suministro estable de electricidad requiere una capacidad de reserva del 3% para la demanda máxima de electricidad”, manifestó a la prensa.

En ese sentido, el alto funcionario expresó su preocupación por la difícil situación para el próximo verano ante una temporada extremadamente calurosa.

“Es necesaria la cooperación (de la población) para ahorrar electricidad tanto como sea posible (…) me gustaría que las familias opten por reunirse en una misma habitación y compartir el uso del aire acondicionado”, precisó.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria estima que si no se logra ahorrar electricidad la tasa de reserva para julio próximo en la jurisdicción Tepco Electric Power Co. , Tohoku Electric Por Co. y Chubu Electric Power Co., será de 3,1%.

En otros operadores como Hokuriku Electric Power Co., Kansai Electric Power Co., Chugoku Electric Power Co. , Shikoku Electric Power Co. y Kyushu Electric Power Co. , la proyección empeoró en un 5 %.

EL DATO

Para que se garantice un suministro estable la tasa de reserva mínima no debe caer por debajo del 3 %.

©NoticiasNippon