[BIJINESU] Anna Miller´s cerrará sus puertas

TOKIO.- Una de la confiterías más emblemáticas anunció el cierre de su último local en el archipiélago nipón.

Se trata de Anna Miller´s que a través de un comunicado precisó que culminará operaciones tras más de cuatro décadas en el país.

“En 1973 inauguramos el primer local Anna Millers Aoyama donde ofrecimos cocina americana y pastel casero. Desde entonces hemos desarrollado nuestro negocio como una cadena. Nos gustaría informarle de que Anna Millers Takanawa, la única tienda de Japón, cerrará definitivamente el miércoles 31 de agosto de 2022”, precisa Imuraya Co. en un comunicado.

Se encuentra ubicado en el segundo piso del complejo comercial Wing Takanawa frente a la estación de trenes de Shinagawa en Tokio que próximamente será demolido para una remodelación total.

“Recibimos una solicitud del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo para reubicarla debido al Proyecto de Desarrollo de Infraestructura de Salida Oeste de la Estación de Shinagawa, y acordamos salir de la tienda con otras tiendas para ser reubicadas y cooperadas”, refieren.

Sobre el futuro, Imuraya destaca que no tiene planes concretos actuales para reabrir local de Anna Miller’s en otro lugar.

“Va a ser difícil de encontrar un local, ya que el centro comercial está ubicado en un lugar estratégico similar frente a la estación Shinagawa”, agregan.

HISTORIA

El primer local se inauguró el 13 de junio de 1973 gracias a la iniciativa de Imura Jiro, entonces presidente de Imuraya Confectionery Co., Ltd. (actualmente Imuraya Group Co., Ltd.), quien quedó gratamente impactado al conocer los sabores del pastel americano de Anna Millers.

Por ello no dudó en asociarse con los responsables de Anna Millers en San Francisco para iniciar el negocio en Japón en un local ubicado en el barrio Minami-Aoyama en Tokio.

El servicio era similar al ofrecido en los Estados Unidos. Incluían el tradicional pastel amasado y rico en crema de natillas con servicio de recarga gratuita de café.

Luego abrieron otros locales hasta totalizar unos 25 en el país. La historia llegará a su término el último día de agosto.

EL DATO

La atención en Anna Millers Takanawa es de 8 de la mañana a 10 de la noche. Web oficial: https://annamillersrestaurant.shop/

