[TENISU] Osaka Naomi se retira de Wimbledon

TOKIO.- La tenista nipona Osaka Naomi anunció que no participará en el torneo de Wimbledon.

En breve mensaje publicado en las redes sociales, la ex número uno del mundo precisa que “mi (tendón de) Aquiles todavía no se encuentra bien de manera que los veré la próxima vez”.

Durante su último juego oficial, en la primera ronda del Roland Garros cuando enfrentó a Amanda Anisimova (con quien perdió 7-5 y -4) sufrió dolores que la obligaron a tomar un analgésico.

Tras el encuentro manifestó que estaba evaluando no participar en la competencia inglesa para recuperarse aprovechando que All England Club no otorgará puntos porque ha excluido a deportistas rusos y bielorrusos por la invasión a Ucrania.

EL DATO

La organización del Wimbledon confirmó el retiro de Osaka Naomi.

